شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل أولى فعاليات حملة "إيد واحدة" للتحالف الوطنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، في أولى أيام حملة "إيد واحدة"، على تنظيم عدد من الفعاليات واسعة النطاق، في إطار تلك المبادرة التنموية الشاملة والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

وجاءت هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري وصندوق تحيا مصر، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

وتتمثل الجهود في :

-انطلاق القوافل: شهد اليوم انطلاق أولى قوافل الحملة لتقديم الدعم المباشر للأسر المستهدفة في مختلف المناطق.

-تنوع الخدمات: شملت الخدمات المقدمة في اليوم الأول مثل: توزيع المواد الغذائية، توزيع وجبات ساخنة وتوزيع لحوم.

-استجابة مجتمعية: لاقت الحملة استجابة واسعة من المجتمع المدني والمتطوعين الذين ساهموا في نجاح فعاليات اليوم الأول.

وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق أهداف: تقديم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا، تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة، وتعزيز التكامل المجتمعي والتماسك الاجتماعي.