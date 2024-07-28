شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: التحالف الوطنى يتبع استراتيجية منظمة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة حياة كريمة، والهلال الأحمر المصري، حملة "إيد واحدة"، خطوة مثمنة وضرورية لدعم الفئات الأولى بالرعايا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الاستثنائية التي جاءت بتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً التوترات والصراعات في المنطقة، مما يستوجب عملاً مضنيًا من الحكومة ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني لتوفير مظلة حماية اجتماعية لهذه الفئات، مشددة على أن حملة إيد واحدة تمثل نموذجاً يحتذى به في تقديم الدعم التنموي الشامل للأسر الأكثر احتياجاً، حيث تستهدف تقديم العون والمساعدة لمليون ونصف أسرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وثمنت مديح في تصريحات لها، إطلاق حملة “إيد واحدة” التي تسعى إلى تقديم الدعم الغذائي للأسر المتعففة، مما يساهم في تخفيف العبء عن كاهلها، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها العديد من الأسر، وتشكل هذه المبادرة بصيص أمل ومساندة، خاصة أن هدفها الأساسي هو توفير سلات غذائية تحوي جميع احتياجات الأسرة الأساسية، وذلك عبر توزيع الكراتين الغذائية خلال فترة الحملة، مشيرةً إلى أن حملة "إيد واحدة" تعكس تنسيقاً مثمراً بين مؤسسات الدولة والمنظمات الأهلية والمدنية، حيث يجتمع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة وصندوق تحيا مصر، وهما كيانات بارزة في مجال العمل الاجتماعي، مع وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، في إطار واحد لتحقيق هدف نبيل، يبرز هذا التعاون الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والمجتمعي، ويسهم في تعزيز قدرات الدولة على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المضنية والشاقة، لدعم الدولة وتعزيز مفهوم العمل التطوعي، فهو يهدف بشكل أساسي، إلى القضاء على ازدواجية المنفعة وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني في تخفيف الأعباء عن المواطنين والفئات الأكثر احتياجاً، وضمان وصول برامج الحماية الاجتماعية إلى المستحقين، من خلال تقديم حزمة متنوعة من المساعدات النقدية والعينية والخدمات الأخرى، موضحة أن التحالف كان حريصاً منذ تأسيسه على اتباع استراتيجية منظمة لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين، من خلال تنقيح بيانات المستفيدين من المبادرات، تمكن التحالف من توسيع قاعدة الاستفادة لتشمل الأسر الأكثر تضرراً من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن التحالف الوطني قد أطلق العديد من المبادرات الإنسانية الرائدة بهدف تحسين حياة المواطنين والفئات الأولى بالرعايا كمبادرة مراكب الرزق التي تهدف إلى توفير مراكب صيد حديثة لمساعدة الصيادين في كسب رزقهم، ومبادرة إعادة إعمار المنازل لإصلاح وتجديد المنازل المتضررة، ومبادرة فرح قلبي: التي تسعى إلى إدخال البهجة والسرور إلى حياة المواطنين، ومبادرة “ازرع” التي تهدف إلى تنمية صغار المزارعين وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية، وتمكينهم من زراعة أراضيهم، فضلا عن قوافل ستر وعافية التي تقدم خدمات متنوعة تشمل القوافل الطبية، حملات توزيع المواد الغذائية واللحوم والبطاطين، وإقامة معرض ملابس بأسعار مخفضة، كما تشمل المبادرات أيضاً فك كرب بعض الغارمات، توصيل المياه للمنازل، ونشر ثقافة التطوع، وتستمر هذه الجهود الخيرية لتصل إلى كل شبر في مصر.