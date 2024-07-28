شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى لحقوق الإنسان" يشارك فى أعمال المنتدى الإقليمى بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في أعمال المنتدى الإقليمي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في التخطيط ومتابعة تنفيذ الرؤى الوطنية في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان، في مدينة صلالة- سلطنة عمان خلال المدة 24-25 يوليو 2024.

وضم الوفد المرافق لها دكتور أنس جعفر أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والدكتور محمد ممدوح أمين لجنة الحقوق الاقتصادية وعضو المجلس.

وأكدت خطاب على أهمية التخطيط القائم علي حقوق الإنسان ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال بالتعاون مع الدول ومؤسسات المجتمع المدني لإنفاذ حقوق الإنسان وجعلها واقعا معاشا دون أي تمييز.

وأضافت أن المنتدى يأتي لوضع القواعد التي تسير عليها الدول العربية لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتتماشى مع المجتمع والقوانين في البلدان العربية ورؤاها الوطنية.

وتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية تستعرض عددا من أوراق العمل بمشاركة متخصصين وخبراء ومسؤولين في مجال حقوق الإنسان، تناولت الجلسة الأولى"مدى التقدم المحرز بأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وكيفية إدماج مفاهيم الأجندة في الرؤى الوطنية"، فيما استعرضت الجلسة الثانية "تطبيق منظور قائم على حقوق الإنسان عند تخطيط وتنفيذ الرؤى الوطنية ومراعاة مبدأ المساواة وعدم التمييز".

وناقشت الجلسة الثالثة حقوق الإنسان في رؤية عمان 2040، وتضمين أهداف التنمية المستدامة في الرؤى الوطنية، وضمان الشفافية والمتابعة عند تنفيذ الرؤى الوطنية، فيما تطرقت الجلسة الرابعة والأخيرة المؤشرات الخاصة برصد ومتابعة التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان عند تنفيذ الرؤى الوطنية.

جدير بالذكر أن المنتدى تم تنظيمه بالشراكة بين كل من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة العمانية لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وبالتعاون مع لجنة الميثاق وعدد من المنظمات الدولية.