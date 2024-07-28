شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تفتح ملف اللاجئين بمشاركة أكاديميين وبرلمانيين غدا والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 28 يوليو 2024 02:23 م

تنظم كتلة الحوار، برئاسة الدكتور باسل عادل مؤسس و رئيس مجلس الأمناء، غدا الإثنين، جلسة نقاشية تحت عنوان "سياق اللاجئين في مصر" وذلك بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين والإعلاميين.

وقال الكاتب الصحفي حازم الملاح، رئيس لجنة العمل الأهلي والخدمي بكتلة الحوار ومدير الجلسة، إن اللقاء يتناول موضوع اللاجئين بجميع زواياه خاصة بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء أن هناك حوالي 9 ملايين متواجد على أرض مصر.

وأوضح الملاح، أن الجلسة ستتناول الإطار التشريعي للاجئين والتغطية الإعلامية والصحفية ومنهجية عمل المجتمع المدني في ملف اللاجئين.

وتابع "الملاح"، أنه تم دعوة جميع الأطراف المعنية بملف اللاجئين وزارة الخارجية ومنظمة الهجرة ومفوضية شئون اللاجئين والمجلس القومي لحقوق الانسان وعدد من الأحزاب السياسية.