شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: محاولات إسرائيل للتوسع بدأت منذ العدوان الثلاثى والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة دلال محمود، أستاذ العلوم السياسية، إن حرب 1967 قدرت حينها إسرائيل إنه في هذه اللحظة يمكنها التوسع على حساب الأراضي العربية، وحاولت ذلك في العدوان الثلاثي عام 1956 لكنها لم تكتمل لأسباب سياسية أكثر منها عسكرية.

وأضافت «محمود» خلال لقاء ببرنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، والمذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه في عام 1967 تداركت إسرائيل الموقف، حيث كانت مصر حينها في شبه استرخاء، وجزء كبير من الجيش المصري موجود في اليمن، وهو القوة العربية العسكرية الضاربة الأساسية.

وأشارت إلى أن هذه هي المرحلة التي أرادت من خلالها إسرائيل افتعال موقف والتخطيط لأزمة نجحت فيها بالحصول على جزء من سيناء ووصلت إلى شرق قناة السويس، وضم الضفة الغربية والجولان، وهذا ضاعف مساحة إسرائيل 3 أضعاف مساحتها، وهذا جزء من النشاط التوسعي على الأرض، وزيادة أعداد اليهود، فالهدف الرئيس للحركة الصهيونية التوسع الأفقي والرأسي.