شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى "عضل الولى" في التشريعات العربية.. نقلا عن "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " لو أبوكى رفض زواجك ممن "ترضون دينه وخلقه".. هتعملى إيه؟"، استعرض خلاله دعوى "عضل الولى" التي وضعها المشرع لتزويج الفتاة حال رفض أهلها، حيث أجاز للقاضى تزويجها بشروط، وخبير يشرح الدعوى في 7 دول عربية أبرزها مصر والسعودية والكويت، فمنذ عدة أيام صدر حكم لأول مرة في المحاكم المصرية، عُرفت بدعوى "عضل الولى"، قضت فيها بالاستجابة للأم الحاضنة بالإذن لزواج ابنتها بدون إذن والدها على أن يكون وليها في الزواج أحد أقاربها من العصبة (غير الوالد) أو أحد أخوالها، وذلك لتعنت الأب في الموافقة على الزواج من شاب مناسب لها، وذلك في الدعوى المقيدة برقم 250 لسنة 2024 أسرة الوقف.

وهى الدعوى التي أثارت تباينت الأراء حولها بين مؤيد ومعارض، باعتبارها تخالف العادات والتقاليد من جهة، بينما يرى أخرون أنها تطابق الشرع الحنيف، والعضل هو منع الولي من تزويج البنت لأسباب غير مقنعة، وهو ظلم مشين محرم فعله ويجب رفعه عن البنت بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية أحد أقاربها وقد تصل إلى ولاية المحكمة أحيانا، ومسألة "عضل الولي" انتشرت في الأونة الأخيرة، راجعة بذلك للقيود المجتمعية المفروضة على الفتيات، فنرى أن ولي إحدى الفتيات رفض تزويج من تقع تحت ولايته من شاب خلوق لا يعيبه عيب ولا تشوبه شائبة، وذلك إما لأنه لا ينتمى لعائلة ذات جاه وسلطان، أم أنه لا يرقى للعائلة التي تقدم لها، وتتعدد الأسباب لكل مسألة، وليس منا إلا وقد تبادرت إلى ذهنه إحدى المواقف أو القصص التي مر بها أشخاص سواء من المنطقة التي نسكن فيها أو شاع خبرها.



في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية "عضل الولى" فى التشريعات العربية في عدد من الدول العربية أبرزها مصر والإمارات والسعودية والكويت والعراق وعمان، والمقصود بـ "عضل الولي"، هو منع الولي الزواج من تكون تحت ولايته دون مسوغ شرعي "دون سبب"، وهى حالة ومشكلة إنسانية واجتماعية خطيرة تهدد المجتمع بمخاطرها، وإذا ثبت العضل وهو منع الولي من تزويج البنت لأسباب غير مقنعة، فهو ظلم مشين محرم فعله ويجب رفعه عنها بنقل ولايتها من وليها إلى ولاية أحد أقاربها وقد تكون للمحكمة إن لزم الأمر، وذلك في محاولة لرفع الظلم الذى يقع على الفتاة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

لو أبوكى رفض زواجك ممن "ترضون دينه وخلقه".. هتعملى إيه؟.. المشرع وضع دعوى "عضل الولى" لتزويج الفتاة حال رفض أهلها.. وأجاز للقاضى تزويجها بشروط.. وخبير يشرح الدعوى في 7 دول عربية أبرزها مصر والسعودية والكويت





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