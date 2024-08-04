شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة 22 شخصا.. تحقيق في انفجار بحلبة سباق للسيارات بألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت السلطات الألمانية اليوم السبت أن التحقيق في انفجار وقع في حلبة نوربورجرينج لسباقات السيارات في ألمانيا وأسفر عن إصابة 22 شخصا يجري على قدم وساق.

ووفقا للنتائج الأولية، قد تكون أسطوانة هواء مضغوط قد انفجرت، على الرغم من أن السبب الدقيق لا يزال بحاجة إلى تحديد. انفجار في حلبة سباقات وقال متحدث باسم الشرطة في مدينة كوبلنز بغربى ألمانيا، إنه من غير المتوقع صدور نتائج التحقيق قبل الأسبوع المقبل. ووقع الانفجار أمس الجمعة أثناء الاختبارات لسباق مدته ست ساعات في وقت لاحق من ذلك المساء.

وأصيب ما مجموعه 22 شخصا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة. ووفقا للشرطة، ولم يتأثر أي سائق بالانفجار، لكن أعضاء فريق السباق تأثروا به.

وبعد العلاج الأولي في مضمار السباق، تم نقل المصابين إلى المستشفيات بأربع طائرات مروحية للإنقاذ والعديد من سيارات الإسعاف. وكان المسعفون أيضا يقومون بواجباتهم .

