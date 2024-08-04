شكرا لقرائتكم خبر عن "غادروا الآن".. بريطانيا تحذر مواطنيها في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالبت بريطانيا مواطنيها في لبنان بمغادرة البلاد فورا، وذلك في ظل مخاوف من تصاعد التوترات واندلاع نزاع إقليمي أوسع نطاقًا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيانها إنه على الرعايا البريطانيين مغادرة لبنان الآن، بينما ما زالت الخيارات التجارية متاحة.

وأكدت أنها تعزز دعمها للبريطانيين في البلاد من خلال نشر قوة حدودية ومسؤولين قنصليين وعسكريين في المنطقة.



التوترات في لبنان

بدوره، قال وزير الخارجية ديفيد لامي، "إن التوترات مرتفعة والوضع مرشح للتدهور السريع، وبينما نعمل على مدار الساعة لتعزيز وجودنا القنصلي في لبنان فإن رسالتي للمواطنين البريطانيين هناك واضحة وهي: غادروا في الحال".