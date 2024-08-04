37 قتيلا على الأقل في هجوم لحركة الشباب على شاطئ في مقديشو

قُتل 37 شخصاً وأصيب العشرات في هجوم انتحاري نفذته حركة الشباب الصومالية المتطرفة وأعقبه إطلاق نار مساء الجمعة على أحد شواطئ مقديشو، وفق ما أعلن مسؤولون، في حصيلة هي بين الأكبر في هجمات استهدفت العاصمة الصومالية منذ أشهر.

وتخوض حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة تمردا ضد الحكومة الفدرالية المدعومة دوليا، منذ أكثر من 17 عاما، وسبق أن استهدفت شاطئ ليدو الذي يرتاده رجال أعمال ومسؤولون حكوميون.

واعلن وزير الصحة الصومالي علي حاجي آدم في مؤتمر صحافي إن "العدد الإجمالي للقتلى بلغ 37".

وأشار إلى أن 11 شخصا يعالجون في وحدات العناية المشددة، كما لا يزال 64 مصابا يتلقون العلاج فيما تمكّن 137 شخصا ممن أصيبوا بجروح طفيفة من مغادرة المستشفى.