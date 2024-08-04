شكرا لقرائتكم خبر عن صور| احتراق مقهى وسوبر ماركت في جنوب "بلفاست" في اضطرابات بأيرلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تضرر مقهى وسوبر ماركت في جنوب بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، في حريق أعقب هجمات جاءت بعد احتجاجات مناهضة للهجرة في المدينة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية( بي ايه ميديا) أن عددًا من السيارات احترق أيضًا أثناء محاولة الشرطة التعامل مع الاضطرابات في منطقة دونيجال رود التي استمرت عدة ساعات مساء أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم الأحد.





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