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شكرا لقرائتكم خبر عن صور| احتراق مقهى وسوبر ماركت في جنوب "بلفاست" في اضطرابات بأيرلندا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تضرر مقهى وسوبر ماركت في جنوب بلفاست، عاصمة إيرلندا الشمالية، في حريق أعقب هجمات جاءت بعد احتجاجات مناهضة للهجرة في المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية( بي ايه ميديا) أن عددًا من السيارات احترق أيضًا أثناء محاولة الشرطة التعامل مع الاضطرابات في منطقة دونيجال رود التي استمرت عدة ساعات مساء أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم الأحد.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية( بي ايه ميديا) أن عددًا من السيارات احترق أيضًا أثناء محاولة الشرطة التعامل مع الاضطرابات في منطقة دونيجال رود التي استمرت عدة ساعات مساء أمس السبت، واستمرت حتى صباح اليوم الأحد.
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وتعرض سوبر ماركت مملوك لرجل يدعى بشير لضرر كبير بسبب الحريق.
وقال لوكالة بي ايه ميديا إنه يتم استهداف الجالية المسلمة.
وأضاف" إنهم يهاجمون هذا المكان، العنصرية ضد الإسلام والمسلمين، خاصة أفراد الجالية المسلمة".
يشار إلى أن أعمال العنف مساء أمس السبت أعقبت اضطرابات وقعت في وقت مبكر من نفس اليوم، عقب الهجوم على أعمال تجارية عندما تحركت مظاهرة مناهضة للهجرة في المدينة. وشنت الشرطة عملية أمنية مكثفة خلال مواجهة مطولة بين المتظاهرين المناهضين للإسلام والذين يشاركون في مسيرة مناهضة للعنصرية في مدينة بلفاست، تم خلالها إلقاء الألعاب النارية وأغراض أخرى.
ويذكر أنه تم تداول عدد من الرسائل الاجتماعية خلال الأسبوع تطالب الأشخاص بالاحتشاد وإغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة بلفاست الكبرى وأي أماكن أخرى في أعقاب مقتل ثلاثة أطفال في ساوثبورت.