اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى ان المسؤولين الاميركيين يعتقدون ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وليست ايران، هو الطرف الذي لا يمكن السيطرة عليه في جهود احتواء الصراع ومنعه من التمدد، بسبب ايمانه بأن الضغط العسكري يؤدي الى نتائج.
ولفتت "واشنطن بوست" الى انه يبدو أن نتنياهو - الذي يتزايد خلافه مع كبار مسؤوليه الأمنيين بسبب إصراره على أن إسرائيل يجب أن تضغط عسكريا ضد حماس بدلا من قبول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن - قد غير شروطه لاتفاق محتمل بعد أن طرح الرئيس الاميركي جو بايدن علنا خطة قال إنها حصلت على موافقة إسرائيل.
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن بوست: المسؤولون الاميركيون يعتقدون ان نتانياهو وليست ايران هو الطرف الذي لا يمكن السيطرة عليه في جهود احتواء الصراع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.