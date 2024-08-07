واشنطن بوست: المسؤولون الاميركيون يعتقدون ان نتانياهو وليست ايران هو الطرف الذي لا يمكن السيطرة عليه في جهود احتواء الصراع

‏اشارت صحيفة "واشنطن بوست" الى ان المسؤولين الاميركيين يعتقدون ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وليست ايران، هو الطرف الذي لا يمكن السيطرة عليه في جهود احتواء الصراع ومنعه من التمدد، بسبب ايمانه بأن الضغط العسكري يؤدي الى نتائج.

ولفتت "واشنطن بوست" الى انه يبدو أن نتنياهو - الذي يتزايد خلافه مع كبار مسؤوليه الأمنيين بسبب إصراره على أن إسرائيل يجب أن تضغط عسكريا ضد حماس بدلا من قبول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن - قد غير شروطه لاتفاق محتمل بعد أن طرح الرئيس الاميركي جو بايدن علنا ​​خطة قال إنها حصلت على موافقة إسرائيل.