وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على الحدود مع مصر

تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنباء أولية عن إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين دهسًا على الحدود مع مصر. واشارت الى ان عملية الدهس حصلت أثناء محاولة إحباط عملية تهريب على الحدود مع مصر.
واوضحت هيئة البث الإسرائيلية بان الجيش أحبط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية، وحدث إطلاق نار وجرت محاولة دهس جنود.
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