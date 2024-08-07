حساب «التوفير الصحي» الأميركي تعرض لعملية قرصنة عرضت معلومات 4.3 مليون أميركي للخطر

تعرض حساب «التوفير الصحي» الأميركي لعملية قرصنة عرضت معلومات 4.3 مليون أميركي للخطر.

وأكدت الشركة، المتخصصة في «التوفير الصحي» وحسابات الإنفاق وترتيبات سداد التكاليف الصحية وخطط التقاعد، أن الجهات الفاعلة سرقت بيانات صحية حساسة باستخدام بيانات اعتماد الشريك المخترقة.

ويتضمن ذلك الأسماء الكاملة وعناوين المنازل وأرقام الهواتف ومعرفات أصحاب العمل والموظفين وأرقام الضمان الاجتماعي والمزيد.

وكشفت الشركة أن «الهاكرز» وصلوا إلى هذه البيانات الصحية الحساسة بعد استخدام بيانات اعتماد الشريك المخترقة.

وقالت في بيان: «اكتشفنا بعض الوصول غير المصرح به والكشف المحتمل عن المعلومات الصحية المحمية، ومعلومات التعريف الشخصية المخزنة في مستودع بيانات غير منظم خارج أنظمتنا الأساسية».

وتتضمن البيانات معلومات في واحدة أو أكثر من الفئات التالية: الاسم الأول، اسم العائلة، العنوان، رقم الهاتف، معرف الموظف، صاحب العمل، رقم الضمان الاجتماعي، رقم البطاقة الصحية، رقم عضو الخطة الصحية، معلومات المعالين ونوع فائدة والتشخيصات، وتفاصيل الوصفة الطبية، ومعلومات بطاقة الدفع ونوع الحساب.

وتقول الشركة: «لم يتم سوء استخدام فعلي أو محاولة استخدام للمعلومات بسبب هذا الحادث حتى الآن».