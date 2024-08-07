شكرا لقرائتكم خبر عن حملة "ايد واحدة" تواصل جهودها لدعم مليون ونصف أسرة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

تستمر حملة "ايد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الاحمر المصري، في مواصلة جهودها في قرى ونجوع مصر، وهي مبادرة تنموية شاملة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لمليون ونصف المليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية.

تأتي هذه الحملة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.

ونرصد في هذا التقرير ملخص لجهود الحملة خلال اليوم :