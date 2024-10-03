الإمارات تقود تحركاً عربياً لمواجهة تداعيات التصعيد العسكري في لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى وفد دبلوماسي عربي، برئاسة جمال المشرخ المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مع كبار مسؤولي المنظمات الأممية والدولية التي تعنى بالشؤون الإنسانية والإغاثية والصحية لمناقشة التطورات الأخيرة في لبنان وبحث سبل مواجهة تداعيات التصعيد العسكري الميداني، والتأكيد على ضرورة التفعيل العاجل لخطط الاستجابة الإنسانية.

واجتمع المشرخ، بصفته رئيس المجموعة العربية، مع سفراء الترويكا والسفراء العرب في جنيف، ومع فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. تركزت المحادثات على ضرورة التحرك العاجل استجابة للأزمة المستجدة وما أفرزته من تداعيات مثل نزوح المدنيين داخلياً وزيادة تدفق اللاجئين.

كما اجتمعت المجموعة العربية مع الدكتور تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حيث تمّ التأكيد على سرعة تلبية احتياجات الشعب اللبناني الشقيق وتكثيف المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.

وعقد المشرخ والسفراء العرب أيضاً محادثات مع ميريانا سبولجاريك إيجر، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم خلالها التشديد على الحاجة لدور فاعل للمنظمات الدولية في هذا الوقت الحرج، وبخاصة من قبل لجنة الصليب الأحمر، وضرورة اتخاذ التدابير القاضية باحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للمدنيين.