شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موعد أول مناظرة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم، عن أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب وافقا على مواجهة بعضهما في مناظرة تلفزيونية يوم 10 سبتمبر.

الموافقة جائت بعدما أعلن ترامب سابقًا أنه لن يناظرها لأنها ليست المرشح الرسمي عن الحزب الديموقراطي، إلا أنه عاد وأعلن في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه وافق على عرض من قناة "فوكس نيوز" لإجراء مناظرة في 4 سبتمبر مع كامالا هاريس.





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موقف "ترامب" تغير مرة أخرى، وحذف المنشور لبضع دقائق لكنه أعاد نشره، لكن ترامب حذف مقترحه لإقامة مناظرة عامة "كبيرة" في التاريخ نفسه إذا كانت كامالا هاريس "غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة."

ثم ردت عليه هاريس الشهر الماضي بأنها "مستعدة" بعدما اقترحت فوكس نيوز إجراء مناظرة رئاسية بين المرشحَين في 17 سبتمبر.

