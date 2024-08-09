شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات جدري القرود في كوت ديفوار والان نبدء بالتفاصيل

جدري القرود

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات الصحية في كوت ديفوار ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بجدري القرود وذلك بعد تسجيل ثماني حالات جديدة.وقالت السلطات الصحية في كوت ديفوار في بيان، إن الإصابة الأولى بالوباء سجلت في مقاطعة تابو في غرب البلاد، فيما سجلت الحالات السبع الأخرى في بلدات كوماسي ويوبوجون وأبوبو، في العاصمة أبيدجان.وأضافت السلطات الصحية، أنه يمكن أن تنتقل العدوى من الحيوان إلى الإنسان أو العكس، داعية السكان إلى تجنب الاتصال بالحيوانات البرية.يذكر أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل لجنة طوارئ لتقرير ما إذا كان الإصابة بجدري القرود يمثل حالة طوارئ صحية عامة ذات نطاق دولي، وذلك بعد ظهور مرض جدري القرود في العديد من الدول الأفريقية والأوروبية .