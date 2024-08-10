شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة البرازيلية المنكوبة والان نبدء بالتفاصيل

فحص الصندوق الأسود

الدمام - شريف احمد - أعلن سلاح الجو البرازيلي في وقت متأخر أمس الجمعة أن السلطات عثرت على الصندوقين الأسودين للطائرة التى تحطمت وعلى متنها 61 شخصًا في منطقة سكنية بمدينة "فينيدو" بولاية "ساو باولو".ولم ينج أحد على متن الطائرة بعد الحادث، الذي وقع في وقت مبكر من بعد ظهر أمس الجمعة، ولم يتضح بعد سبب وقوع الحادث.وذكر سلاح الجو أن مسجل محادثات قمرة القيادة ومسجل بيانات الرحلة، اللذين تم العثور عليهما سيتم فحصهما في أقرب وقت ممكن لكنه حذر من أن النتيجة تعتمد على مدى الأضرار التي لحقت بالصندوقين.وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في منشور على تطبيق إكس: "خبر حزين للغاية، أتقدم بأحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا".