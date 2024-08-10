شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع أمريكي.. تقدم هاريس على ترامب في 3 ولايات رئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجامعة سيينا، تقدم المرشحة الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس على المرشح الجمهوري دونالد ترامب بواقع أربع نقاط مئوية في ثلاث ولايات حاسمة.

وشارك في الاستطلاع 1973 ناخبا مسجلا، وأجري خلال الفترة بين 5 و9 أغسطس، وكشف أن هاريس لديها دعم بواقع 50 % بين الناخبين المحتملين في ولايات يسكونسين وبنسلفانيا وميشيجن.

ولدى ترامب دعم بواقع 46 % في كل من الولايات، وتعزز هذه النتيجة الزخم لحملة هاريس، فيما تختتم المرشحة الديمقراطية وحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، المرشح لمنصب نائب الرئيس، زيارة لمجموعة الولايات التي يمكن أن تشكل فارقا في انتخابات نوفمبر المقبل، للترويج لأجندتهما الاقتصادية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. الانتخابات الأمريكية 2024 ولدى سؤال المشاركين في الاستطلاع عن الطرف الذي يثقون فيه على الجانب الاقتصادي، تقدم ترامب حيث حصل على 52 % مقابل 46 % لهاريس في ويسكونسين وبنسلفانيا، وبواقع 51 % مقابل 45 % في ميشجن.

كما يظهر الاستطلاع تفضيل الناخبين أن يتعامل ترامب مع الهجرة، وهي قضية أخرى رئيسية بالسباق الرئاسي، بينما تتصدر هاريس فيما يتعلق بالديمقراطية وحقوق الإجهاض.