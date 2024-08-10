شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ترسل تعزيزات عسكرية لمواجهة القوات الأوكرانية في كورسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت روسيا تعزيزات عسكرية لمواجهة القوات الأوكرانية، في قتال مستمر، في منطقة "كورسك" الغربية، وهو أول توغل أجنبي على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية.

وذكرت وزارة الدفاع في موسكو في بيان اليوم السبت أن دبابات وصلت و"اتخذت مواقع لإطلاق النار" ضد القوات الأوكرانية، التي تعتبر عمليتها الحدودية المفاجئة، أكبر هجوم على روسيا منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في عام 2022.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أنها تنشر أيضا مدفعية إضافية والعديد من قاذفات الصواريخ، فيما دخل القتال يوما خامسا. منطقة كورسك الروسية وأعلنت الأجهزة الأمنية الروسية عن نظام لمكافحة الإرهاب، في كورسك ومنطقتي بيلجورود وبريانسك الحدوديتين المجاورتين، اليوم السبت، والذي يسمح بفرض قيود على الحركة.

ومازال القتال مستمرا في منطقة كورسك الروسية في العديد من المواقع اليوم السبت، في أعقاب تقدم مفاجئ من قبل القوات الأوكرانية، في المنطقة الحدودية، يوم الثلاثاء الماضي، حسب مدونين عسكريين روس.

وأضافوا أنه كانت هناك ليلة مضطربة ومحاولات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية لمواصلة ما أسموه بـ"الحرب الخاطفة".