شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرب الخاطفة".. هل تسيطر أوكرانيا على مناطق روسية لأول مرة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خطوة مفاجئة بمجريات الحرب الروسية الأوكرانية، حققت كييف تقدمًا ملحوظًا بعد توغلها إلى داخل الأراضي الروسية لأول مرة منذ بدء الصراع، فيما أطلق عليه "الحرب الخاطفة".

ليلة مضطربة عاشتها مقاطعة كورسك جنوبي روسيا، الثلاثاء الماضي، في أعقاب تقدم مفاجئ من قبل القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية، وحتى الآن لا تزال المعارك مستمرة، فيما واصلت السلطات الروسية إجلاء عشرات الآلاف من المدنيين من المقاطعة.

وخلال قتال مستمر، أرسلت روسيا تعزيزات عسكرية لمواجهة القوات الأوكرانية، إذ يعد أول توغل أجنبي على أراضيها منذ الحرب العالمية الثانية. الهجوم على روسيا وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو في بيان أن دبابات وصلت و"اتخذت مواقع لإطلاق النار" ضد القوات الأوكرانية، التي تعتبر عمليتها الحدودية المفاجئة، أكبر هجوم على روسيا منذ أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا في عام 2022.

وفي ظل استمرار توغل كييف ليوم سادس، وصف مدونون عسكريون روس محاولات من جانب القوات المسلحة الأوكرانية لمواصلة ما أسموه بـ"الحرب الخاطفة".

وكتب المدون العسكري، الكسندر خارتشينكو في تقرير بشأن الوضع، نشره موقع قناة ريبار على تليجرام "في الوقت الحالي، الوضع مستقر"، مؤكدًا أن وحدات روسية تحرز تقدما. القوات المسلحة الأوكرانية وكتب خارتشينكو في إشارة إلى موقع في كورسك قرب الحدود الأوكرانية: "إذا لم يرسل العدو قوات كافية على نحو غير متوقع في مكان واحد، يمكن أن نقول إن ذروة الهجوم قد مرت".

وتحدث الرئيس الأوكراني زيلينسكي أمس السبت عن توغل قواته في روسيا لأول مرة، وقال في خطابه المصور المسائي إن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أبلغه بمستجدات "التقدم في الحرب في أراضي المعتدي".

وأضاف أن أوكرانيا تثبت الآن أنها "قادرة على ضمان العدل" وممارسة "الضغط على المعتدي". الدفاع الجوي الروسي ويبدو أن استهداف الأراضي الروسية أصبح هدفًا لأوكرانيا، إذ أعلنت موسكو أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 35 طائرة مسيرة فوق مقاطعات كورسك وفورونيج وبيلجورود وبريانسك وأوريول خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع "خلال الليلة الماضية، جرى إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ثابتة الجناحين وصواريخ تكتيكية من طراز توشكا يو ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضحت الوزارة أن "أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 14 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك، و16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 طائرات مسيرة فوق منطقة بيلجورود، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك وأخرى فوق أراضي مقاطعة أوريول." معركة كورسك الروسية وعن تطورات معارك كورسك، أعلنت السلطات الروسية اليوم الأحد أن 13 شخصًا على الأقل أصيبوا إثر سقوط حطام صاروخ أوكراني اعترضه الدفاع الجوي الروسي على مبنى سكني في المقاطعة.

وقال القائم بأعمال حاكم كورسك اليكسي سميرنوف عبر منصة تلجرام إن حالة اثنين من المصابين خطيرة، كما إندلع حريق في المبني، ولا تزال فرق الإسعاف تعمل في مكان الحادث، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وذكر فرع وزارة الطوارئ الروسية بمنطقة كورسك بأنه جرى إخماد الحريق وأن الهياكل الحاملة للمبنى لم تتضرر.