شكرا لقرائتكم خبر عن حريق يودي بحياة 5 أشخاص في جنوب تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اندلع حريق في مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في منطقة ليوجيا في مدينة تاينان بجنوب تايوان في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن وفاة خمسة أشخاص حوصروا في الطابق الثالث، حسبما قالت إدارة الإطفاء بالمدينة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية أنه تم إخماد الحريق الساعة الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، وبعد ذلك عثر رجال الإطفاء على الجثث الخمسة.

وقالت إدارة الإطفاء إنها تلقت تقريرًا بوقوع حريق الساعة الثانية وستة وثلاثين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي، وقامت بإرسال 19 مركبة و37 شخصا لإخماد الحريق.

وأضافت أنه مازال يتم التحقيق بشأن ملابسات الحادث.