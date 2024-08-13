شكرا لقرائتكم خبر عن الصين.. لص يفكك أكثر من 20 مكيف ويحاول بيعها وسط حرارة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دفعت حرارة الصيف المرتفعة في الصين، رجلا إلى ارتكاب سلسلة من السرقات غير العادية التي تطلبت بعض المهارات اليدوية لإنجازها، حيث قام بتفكيك أكثر من 20 جهاز لتكييف الهواء وحاول بيعها، وانتهى الأمر بإلقاء القبض عليه في مدينة تشانجشا بوسط الصين.

ونقلت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، عن الشرطة القول إنه في منتصف تموز/يوليو الماضي تم إلقاء القبض على اللص الذي قام بتفكيك الوحدات الداخلية والخارجية لمكيفات الهواء وأخذها من أماكن لا تخضع للرقابة، ولا سيما من متاجر، ثم قام في وقت لاحق بعرضها للبيع.

جدير بالذكر أن أجزاء كبيرة من الصين تتعرض بشكل متكرر لموجات حر على مدار أشهر الصيف. ومن المعتاد تركيب وحدات تكييف هواء متعددة في العديد من المنازل والمكاتب والمتاجر.