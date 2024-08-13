ولي العهد السعودي يتلقى رسالة من رئيس غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الغيني مامادي دومبوي، تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن الرسالة تسلمها نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائبه المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض، وزير التخطيط والتعاون الدولي في غينيا إسماعيل نابي، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

ماكرون يجري اتصالين بالأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد.. تفاصيل

تلقى كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد ، اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن آخر التطورات في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون.

وحسب "واس"، جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والتأكيد على أهمية خفض التصعيد وتجنيب المنطقة خطر اتساع الصراع، كما جرى بحث تطورات الأحداث في غزة والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

هذا وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تلقى اتصالا هاتفيا من إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله علاقات التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

ووفق "وام"، تناول الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وفي مقدمتها التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والأزمة الإنسانية في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها، داعيين في هذا السياق جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد لتجنيب المنطقة مزيدا من الأزمات التي تهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانبان ضرورة تكثيف جهود الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في القطاع والعمل على إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والعادل والدائم الذي يقوم على "حل الدولتين" بما يضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة لما فيه مصلحة الجميع، حسب أوردت "وام".