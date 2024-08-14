شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل اليوم أعلى درجة حرارة في العام الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت البيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، عن أن البلاد سجلت الثلاثاء أعلى درجة حرارة في العام الحالي بلغت 36.5 درجة مئوية.

وأوضح أحد خبراء الأرصاد في الهيئة أن هذا المستوى القياسي من درجة الحرارة جرى تسجيله في مدينة باد نوينار-آرفايلر بولاية راينلاند بفالتس غربي ألمانيا، بما يتجاوز الرقم القياسي السابق وفقا للبيانات الأولية، والذي جرى تسجيله أمس الاثنين بـ 35.7 درجة مئوية في نفس المكان.

ورصدت الهيئة اليوم ارتفاعا كبيرا في درجة الحرارة في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا، إذ سجلت القياسات 36.3 درجة مئوية في مدينة فاجهوزيل-كيرلاخ. درجة الحرارة بألمانيا كما سجلت الهيئة وفقا للبيانات الأولية درجة حرارة بـ 36.2 درجة مئوية في مدينة انرناخ بولاية راينلاند-بفالتس، كما جرى تسجيل نفس الدرجة في مدينة انيجرلوه-أوستنفلده بولاية شمال الراين ويستفاليا، أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان والواقعة غربي ألمانيا.

كما كسرت درجة الحرارة حاجز الـ 36 درجة مئوية - على الأقل وفقا للقيم الأولية - في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا أيضا وجرى تسجيل 36.1 درجة مئوية في مدينة كيتسينجن.