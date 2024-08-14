قيادي بحماس: الحركة فقدت الثقة في دور أميركا كوسيط بمحادثات غزة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان ، بأن حماس فقدت الثقة في قدرة الولايات المتحدة على لعب دور الوسيط بعملية وقف إطلاق النار في غزة قبل جولة جديدة من المحادثات المقرر عقدها غداً وسط ضغوط متزايدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 10 أشهر مع إسرائيل.

وقال أسامة حمدان في تصريحات نشرتها وكالة «أسوشيتد برس» اليوم الأربعاء، إن «حماس» لن تشارك إلا إذا ركزت المحادثات على تنفيذ اقتراح الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو.

أشارت الولايات المتحدة إلى ذلك باعتباره اقتراحاً إسرائيلياً ووافقت «حماس» عليه من حيث المبدأ، لكن إسرائيل قالت إن خطاب بايدن لم يكن متسقاً تماماً مع الاقتراح نفسه. اقترح الجانبان لاحقاً تغييرات، مما دفع كل منهما إلى اتهام الآخر بعرقلة الاتفاق.

مطلب إسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري دائم

تقاوم «حماس» بشكل خاص مطلب إسرائيل بالحفاظ على وجود عسكري دائم في منطقتين استراتيجيتين في غزة بعد أي وقف لإطلاق النار، وهي الشروط التي لم يتم الإعلان عنها إلا في الأسابيع الأخيرة.

وقال حمدان: «أبلغنا الوسطاء بأن أي لقاء يجب أن يعتمد على الحديث عن آليات التنفيذ وتحديد المواعيد النهائية وليس التفاوض على شيء جديد، وإلا فإن (حماس) لا تجد سبباً للمشاركة».

وتحدث حمدان في خضم حملة جديدة لإنهاء الحرب التي اندلعت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل، الذي قتل فيه مسلحون من «حماس» 1200 شخص وأسروا نحو 250 رهينة في غزة. وردت إسرائيل بقصف مدمر وغزو بري أسفر عن مقتل نحو 40 ألف فلسطيني وتدمير مساحات واسعة من الأراضي.

واتهم حمدان إسرائيل بعدم المشاركة بحسن نية، وقال إن الحركة لا تعتقد أن الولايات المتحدة قادرة أو راغبة في ممارسة الضغوط على إسرائيل لإبرام اتفاق.

وزعم حمدان أن إسرائيل «إما أرسلت وفداً لا يصوت أو غيرت الوفود من جولة إلى أخرى، حتى نبدأ من جديد، أو أنها فرضت شروطاً جديدة».

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون على هذا الادعاء على الفور، لكن إسرائيل نفت تخريب المحادثات واتهمت «حماس» بالقيام بذلك.