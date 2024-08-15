هيكلة الثانوية العامة.. مجموع درجات المواد في النظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المجموع الكلي لدرجات الثانوية العامة، بعد تعديل وهيكلة منظومة الثانوية العامة ضمن خطة تطوير الوزارة للتعليم.

وتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن المجموع الكلي للثانوية العامة الجديد بعد الهيكلة الجديدة التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم.

وجاء المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة 2025 وفقا للهيكلة الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم 320 درجة بدلا من 410 في الأعوام السابقة.

وبحسب وزارة التربية والتعليم فإن مادتي اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع في شعبة العلمي علوم.

بينما أصبحت اللغة الأجنبية الثانية خارج مجموع شعبة العلمي رياضيات، على أن يُعاد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة.

وعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن هيكلة الثانوية العامة بنظامها الجديد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن عددا من الحلول لمواجهة تحديات التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة إلى الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، فضلا عن طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

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