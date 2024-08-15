بالصور.. عودة مياه الشرب بأسوان بعد إصلاح كسرالخط العمومى فى منطقة الصداقة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أنهت فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى، أعمال إصلاح الكسر المفاجئ الذي تعرض له الخط العمومى 700 مللى المغذى لروافع منطقة الصداقة الجديدة فى الساعة الثانية صباحاً.

وأكد المهندس عبد الصبور الراوى رئيس الشركة، مواصلة العمل على مدار الساعات الماضية، وتكثيف الجهود مما ساهم في تغيير الماسورة التى حدث بها الكسر.

وأشار إلى فتح المحابس وتعبئة الخزانات، والتشغيل وضخ المياه، وجارِ إمتلاء الشبكات لانتظام مياه الشرب بشكل تدريجي داخل جميع العمارات السكنية والأدوار العليا.

وأضاف الراوي، أنه بالتوازى مع أعمال الإصلاح جرى الدفع بشكل مستمر لسيارات مياه الشرب لتوفيرها للمواطنين لتلبية احتياجاتهم منها بالشكل المطلوب.