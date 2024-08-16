تأجيل إطلاق القمر الصناعي الروسي "بيون-إم" إلى عام 2025

ياسر رشاد - القاهرة - بيون.. أعلن مصدر في معهد المشاكل الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم أن إطلاق القمر الصناعي الروسي الثاني من طراز "بيون-إم" لنقل عدد من الكائنات الحية إلى الفضاء، والذي كان مقررا في سبتمبر، تأجل حتى عام 2025.

وصرح المصدر لوكالة الأنباء الروسية "تاس":"إن إطلاق القمر الصناعي الثاني من طراز بيون-إم لن يتم بالتأكيد هذا العام، حيث تم تأجيل المهمة إلى عام 2025".

وأضاف أن المركبة الفضائية التي تحمل 75 فأرًا و1500 ذبابة فاكهة، بالإضافة إلى نباتات وكائنات دقيقة إلى الفضاء، كان من المقرر في البداية أن تنطلق في الأول من سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن بيون هي سلسلة من الأقمار الصناعية المحلية تركز على الأبحاث البيولوجية. على وجه الخصوص، يريد العلماء دراسة تأثير الإشعاع الكوني وانعدام الجاذبية على الكائنات الحية.

وتعتبر الفئران هي الهدف الرئيسي للأبحاث في إطار مشاريع بيون-إم.. القمر الصناعي بيون مخصص أيضًا لنقل الذباب والنباتات والكائنات الحية الدقيقة إلى المدار، وتم إطلاق أول مركبة فضائية مماثلة باسم كوزموس-605 في عام 1973.

وفي عام 2013، تم وضع أول مركبة فضائية من سلسلة بيون-إم في المدار، وتم نقل الفئران والجربوع المنغولية والوزغات ومجتمعات مختلفة من الكائنات الحية الدقيقة إلى الفضاء الخارجي.