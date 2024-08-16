اعتراض 5 طائرات وقاربين مسيرين قبالة شبه جزيرة القرم

ياسر رشاد - القاهرة - خلال الليل..

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية والقوات البحرية الروسية اعترضت ودمرت خمس طائرات بدون طيار أوكرانية وقاربين بدون طيار حاولت الاقتراب من شبه جزيرة القرم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة الموافق 16 أغسطس.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "تاس"، قالت وزارة الدفاع:"خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على منشآت في الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار، ودمرت قوات الدفاع الجوي خمس طائرات بدون طيار فوق مياه البحر الأسود".



وأضافت أنه "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير قاربين مسيرين في البحر الأسود كانا يتجهان نحو شبه جزيرة القرم".