الطيران الحربي الاسرائيلي يبدأ بشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية

بدأ الطيران الحربي الاسرائيلي بشن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية. وفي وقت سابق، دعا الجيش الإسرائيلي سكان الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية، إلى الإخلاء حفاظا على سلامتهم.

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