شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تطلق قمرًا اصطناعيًا لمراقبة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

مراقبة الكوارث

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهند اليوم، أنها أطلقت بنجاح قمرًا اصطناعيًا على متن مركبة جديدة في مهمة لمراقبة الأرض بهدف توفير مزيد من البيانات بشأن البيئة والنشاط البركاني والغلاف الجليدي.وذكرت وزارة الفضاء الهندية، أن منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو) أطلقت قمر (مراقبة الأرض-08) على متن مركبة إطلاق الأقمار الاصطناعية الصغيرة الجديدة (دي 3) من منصة الإطلاق الأولى في مركز (ساتيش داوان) الفضائي في (سريهاريكوتا) بولاية (اندرا براديش) جنوب البلاد.وأضافت، أن القمر كان على متنه حمولات للأشعة تحت الحمراء الكهروضوئية وقياس الانعكاس لنظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية ومقياس الأشعة فوق البنفسجية.وأشارت إلى أن المهمة ستساعد على مراقبة الكوارث ومراقبة البيئة وكشف الحرائق ومراقبة النشاط البركاني ومراقبة الكوارث الصناعية ومحطات الطاقة وتحليل الرياح على سطح المحيط وتقييم رطوبة التربة ودراسات الغلاف الجليدي فوق منطقة الهيمالايا وكشف الفيضانات وكشف المسطحات المائية الداخلية.