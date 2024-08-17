شكرا لقرائتكم خبر عن خلل فني يجبر طائرة على العودة إلى ميونخ بعد ساعات من إقلاعها والان نبدء بالتفاصيل

خلل فني

الدمام - شريف احمد - اضطرت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا إلى العودة إلى مدينة ميونخ جنوب ألمانيا لأسباب فنية وذلك بعد أن كانت في طريقها إلى العاصمة اليابانية طوكيو.وقال متحدث باسم أكبر شركة طيران ألمانية، إن الطائرة هبطت في مطار ميونخ مرة أخرى أمس الجمعة بعد حوالي ثماني ساعات من إقلاعها، وأضاف أن السبب في ذلك كان خللا في مؤشر الهيدروليك.وأعاد ركاب الطائرة الإيرباص ايه 350 البالغ عددهم 292 شخصا الحجز على متن رحلات أخرى.وأوضح المتحدث أن طاقم الطائرة صنف عملية الهبوط بأنها حالة ذات أولوية وهي الحالة التي يجري فيها عادة مرافقة الطائرة عند هبوطها بسيارات الطوارئ ذات الأضواء الزرقاء.وقال المتحدث إن الطائرة عادت إلى الخدمة اليوم السبت بعد فحص فني مشيرا إلى أن الأمر تعلق بخلل فني تقليدي.