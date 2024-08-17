وزير الخارجية الأمريكي: سنواصل دعم الجابون للتحول نحو حكومة منتخبة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الجابون في التحول نحو حكومة منتخبة ديمقراطيًا في العام المقبل، بمناسبة عيد الجابون الوطني.

وقال بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم السبت ، "إن الولايات المتحدة على استعداد للعمل مباشرة مع الجابون في جهودها لتنويع اقتصادها وتعزيز أمنها البحري وتعزيز التجارة الثنائية ومكافحة الإتجار غير المشروع في مواردها الطبيعية".

وأضاف "إن تعاوننا لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة يعكس رؤيتنا المشتركة لجابون آمنة ومزدهرة من خلال مكافحة الإتجار غير المشروع بالحياة البرية والأخشاب ودعم الدور الحيوي الذي تلعبه الجابون في الحفاظ على البيئة".

وتابع "إن الالتزام بالعمل معًا لتحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة والإزدهار في حوض الأطلسي ، والتركيز على احترام حقوق الإنسان، بالإضافة إلى توسيع شراكتنا الاقتصادية".

واختتم البيان بالقول : "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أهنئ شعب الجابون بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لاستقلال بلادهم".

وكان رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون بريس كلوتير أوليجي نجيما، قد دعا المواطنين إلى المشاركة في استفتاء تقرر إجراؤه خلال الأيام المقبلة ، وقال "لقد تمكنا في 30 أغسطس من العام الماضي من تحرير البلاد ، وإتخذ مصيرنا المشترك منعطفا حاسما مليئا بالأمل، كما يتم استعادة سيادتنا في جميع أنحاء العالم تدريجيا" ، مُثنيا على ليون إمبا، أول رئيس للجابون وعمر بونجو الذي حكم البلاد لمدة 41 عاما متجاهلا سلفه علي بونجو.