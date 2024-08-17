أمريكا تجدد التزامها بمواصلة التعاون مع إندونيسيا لتحقيق أهدافهما

ياسر رشاد - القاهرة - جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بمواصلة اتحادها مع إندونيسيا لتحقيق أهدافهما المتمثلة في تعزيز الديمقراطية واحترام سيادة القانون والصداقة بين الشعبين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية اليوم السبت بمناسبة يوم استقلال إندونيسيا ، : "في خطوة تاريخية جديدة في علاقاتنا الثنائية، عمل الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو والرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع مستوى العلاقات بين الولايات المتحدة وإندونيسيا إلى شراكة استراتيجية شاملة نوفمبر الماضي".

وهنأ بلينكن، بحسب البيان، برابوو سوبيانتو على فوزه في انتخابات الرئاسة الإندونيسية، معربا عن تطلعه للعمل معًا لتوسيع نطاق التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تعزيز السلام والأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ، ومواجهة أزمة المناخ والتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز التنمية المستدامة ، والدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيز التحول الرقمي في إندونيسيا.

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل الشراكة مع إندونيسيا لتعزيز الاستقرار والإزدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، سواءً على الصعيد الثنائي أو من خلال المشاركة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)".

واختتم البيان بالقول : "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أقدم التهاني لشعب إندونيسيا بمناسبة عيد استقلاله".