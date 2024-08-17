العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي لكافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية



ياسر رشاد - القاهرة - *"العسومي" يؤكد دعم البرلمان العربي لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية*

أكد معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل لكافة الجهود العربية والدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع معالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني بالقاهرة .

وشدد "العسومي" على دعم البرلمان العربي للجهود التي يبذلها مجلس الرئاسة اليمني لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، معربًا عن أمله في عودة الاستقرار لليمن في أقرب وقت.

من جانبه ثمن رئيس مجلس الشورى اليمني جهود البرلمان العربي برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي في الدفاع عن القضية اليمنية في كافة المحافل الإقليمية والدولية وكذلك مواقفه الداعمة لأمن واستقرار اليمن، مؤكدًا أن البرلمان العربي يقود دبلوماسية برلمانية قوية للدفاع عن كافة القضايا العربية.