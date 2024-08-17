وزير الصحة الفلسطيني يبحث مع الصحة العالمية واليونيسف حملة ضد شلل الأطفال

ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الصحة الفلسطيني ماجد أبو رمضان، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين ريتشارد بيبركورن، وممثلة "اليونيسف" في فلسطين جين جوف، حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، التي ستطلقها وزارة الصحة قريبا في المحافظات الجنوبية.

وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن صحة المواطن الفلسطيني

‎وشدد الوزير أبو رمضان، خلال لقائه بيبركورن وجوف، في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم السبت، على أن وزارة الصحة هي المسؤول الأول عن صحة المواطن الفلسطيني، وهي المخولة باتخاذ القرارات اللازمة للحفاظ على الأمن الصحي في فلسطين، مشيرا إلى جهود الحكومة الدائمة لتوفير الاحتياجات الصحية كافة لأبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.

‎ وأشاد بالتعاون بين وزارة الصحة الفلسطينية والشركاء الدوليين والمحليين في المجال الصحي، لرفع المستوى الصحي وتقديم خدمات ذات جودة عالية، والحد من انتشار الأوبئة والأمراض.

‎وبحث اللقاء الوضع الصحي الحرج في قطاع غزة جراء استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والإجراءات والتحديات والنتائج المتوقعة من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع، وآلية حماية الطواقم الصحية الميدانية التي ستقوم بتنفيذ حملة التطعيم.

وحضر اللقاء، الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة كمال الشخرة، ومدير عام الصحة العامة عفيف العطاونة، ومدير عام الشؤون الإدارية عايد الوحيدي، ومستشار وزير الصحة لشؤون المحافظات الجنوبية زكريا اللوح، ومنسق اللوائح الصحية الدولية في وزارة الصحة نانسي فلاح، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة أنس الديك.

طواقم الوزارة في قطاع غزة ستنفذ حملة تطعيم للأطفال

وكان وزير الصحة أعلن في وقت سابق اليوم، أن طواقم الوزارة في قطاع غزة ستنفذ حملة تطعيم للأطفال تحت سن 10 سنوات، خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع "الأونروا"، وبتنسيق مع "اليونيسف" ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح أبو رمضان، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، للحديث عن آخر التطورات حول الوضع الصحي في القطاع، وتسجيل حالة شلل أطفال وإجراءات الوزارة للتعامل مع ذلك، أن حملة التطعيم ستتم على مرحلتين، إذ تم توفير مليون و200 ألف جرعة من طعم شلل الأطفال من النوع الثاني، وجارٍ توفير 400 ألف جرعة أخرى.