رئيس الجولان: سقوط 60 صاروخًا منذ الصباح تسبب في حرائق متعددة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس المجلس الإقليمي للجولان أعلن عن سقوط 60 صاروخًا على المنطقة منذ صباح اليوم.

وأشار المسؤول إلى أن القصف أسفر عن نشوب العديد من الحرائق في المنطقة، مما أدى إلى أضرار واسعة النطاق.

تجري فرق الإطفاء والإنقاذ جهودًا مكثفة للسيطرة على الحرائق والتعامل مع الأضرار الناتجة عن الهجمات. كما تعمل السلطات على تقييم الوضع وتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المتضررة.

وزارة الصحة بغزة: ما زلنا بانتظار وصول اللقاحات الخاصة بحملة مكافحة شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها ما زالت بانتظار وصول اللقاحات الخاصة بحملة مكافحة مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار المرض في القطاع. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن تأخير وصول اللقاحات يشكل تحدياً كبيراً في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات الدولية لضمان وصول اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف حماية الأطفال من هذا المرض الخطير الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. كما أكدت الوزارة على أهمية دعم المجتمع الدولي لقطاع الصحة في غزة، خاصة في ظل الحصار المفروض والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية.

ودعت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية إلى تسريع إجراءات إيصال اللقاحات لضمان بدء الحملة في أقرب وقت، وذلك لحماية الأطفال من خطر الإصابة بشلل الأطفال وتجنب حدوث أي أزمات صحية جديدة في القطاع.

وزارة الصحة "نحتاج لظروف آمنة للوصول لكل طفل وهذا يتطلب وقفاً لإطلاق النار"

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن حاجتها إلى ظروف آمنة لضمان وصول فرق التطعيم إلى كل طفل في القطاع، مشيرة إلى أن ذلك يتطلب وقفاً لإطلاق النار خلال فترة تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال. وأكدت الوزارة في بيانها اليوم أن توفير بيئة آمنة ضروري لنجاح الحملة وحماية الأطفال من خطر الإصابة بهذا المرض.

وشددت الوزارة على أن استمرار العمليات العسكرية يشكل تهديداً كبيراً لجهود التطعيم ويعرقل إمكانية وصول الفرق الطبية إلى المناطق المستهدفة. كما دعت الأطراف المعنية إلى الاستجابة الفورية لوقف إطلاق النار، وذلك لتجنب تعرض الأطفال لمخاطر صحية إضافية في ظل الوضع الراهن.

وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنسيق الجهود مع المنظمات الدولية لضمان توفير اللقاحات وتنفيذ الحملة في أسرع وقت ممكن، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق ذلك.