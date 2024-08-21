السفير اللبناني في روسيا: الضغط الخارجي لن يغير موقف لبنان تجاه الأحداث الأخيرة بمنطقة الشرق الأوسط

اشار السفير اللبناني في روسيا شوقي بو نصار، الى أن "الضغط الخارجي لن يغير موقف لبنان تجاه الأحداث الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا أن لبنان "دولة ذات سيادة تتخذ القرارات لصالح شعبها".
ولقت بو نصار في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، الى أن "الجميع، بما في ذلك الولايات المتحدة، يعرفون أن المفتاح لإحلال الاستقرار والسلام هو تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، لكن لبنان يصر على أن يكون تنفيذ القرار متبادلا، ولن يغير أي ضغط، بما في ذلك من الخارج، المبدأ الذي يتمسك به لبنان، وهو خدمة مصالح الشعب والمواطنين".
وشدد على أن "أي حل لهذا النزاع الذي يستمر 10 أشهر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المصالح المشروعة للبنان".
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