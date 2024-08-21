ارتفاع الضحايا المدنيين في الهجوم الأوكراني على كورسك الروسية إلى 30 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - قال مسؤول صحي روسي إن عدد القتلى المدنيين في الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الحدودية الروسية تجاوز 30 شخصا.

وصرح المسؤول لوكالة الأنباء الروسية "تاس":"حتى صباح اليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس، تأكد مقتل 31 مدنيا في هجوم الجيش الأوكراني على منطقة كورسك الحدودية، وأصيب ما يصل إلى 143 شخصا بإصابات مختلفة؛ وخرج 79 مريضا، بينهم أربعة أطفال، من المستشفيات".

يذكر أنه في السادس من أغسطس، تعرضت منطقة كورسك الحدودية الروسية لهجوم واسع النطاق من جانب أوكرانيا، ودخلت المنطقة في حالة طوارئ اتحادية، ووفقًا لوزارة الطوارئ، تم إجلاء أكثر من 122 ألف شخص من تسع بلديات حدودية في منطقة كورسك، مع إنشاء مراكز إيواء مؤقتة في 24 منطقة روسية.



الدفاع الروسية تعلن فقد 4300 جندي و58 دبابة منذ بدء الصراع في كورسك

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فقدت كييف أكثر من 4300 جندي و58 دبابة منذ بدء القتال في منطقة كورسك، وتستمر عملية تدمير القوات الأوكرانية.

إسقاط طائرة بدون طيار فوق أوريول

وعلى صعيد آخر أعلن حاكم منطقة أوريول "أندريه كليتشكوف" أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة بدون طيار فوق المنطقة.

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن الدفاعات الجوية أسقطت 45 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق موسكو وبريانسك وبيلغورود وكالوغا وكورسك الليلة الماضية.

وفي سياق آخر أعلنت الوزارة اليوم أن "طاقم أحدث نظام هندسي للتعدين عن بعد "زيمليديلي" قام بزرع ألغام عن بعد في الطرق المؤدية إلى مواقع القوات الروسية، ما أدى إلى تعطيل ثلاث هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أفدييفكا".

