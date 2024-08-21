حار على أغلب الأنحاء.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء، إلى الاثنين 26 أغسطس 2024، على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان: يستمر طقس حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً.

كما تسود شبورة مائية خفيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فيما تنشط رياح معتدلة أحياناً على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.