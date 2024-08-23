نادي الصحافة استغرب استدعاء الصحافية الجميل امام مكتب جرائم المعلوماتية: المرجع المختص محكمة المطبوعات

استغرب نادي الصحافة "استدعاء رئيسة تحرير موقع "lebtalks" الاعلامية كريستيان الجميل على خلفية نشر مواد إخبارية تتعلق بقضية الودائع"، معتبرا ان "المرجع المختص كان ويبقى محكمة المطبوعات".

واشار في بيان، الى أن "مرة جديدة يستدعى صحافيون من قبل القضاء ليمثلوا أمام مكتب جرائم المعلوماتية وآخرهم الزميلة كريستيان الجميل رئيسة تحرير موقع lebtalks، وذلك على خلفية نشر الموقع لمواد إخبارية تتعلق بقضية الودائع والجدل القائم حولها".

واضاف، "إن نادي الصحافة يرى أن المرجع المختص للنظر في هذه القضايا كان ويبقى محكمة المطبوعات إلى أن يرى النور قانون جديد وعصري للإعلام تكون في أول أولوياته حماية الصحافيين".

واكد أن "حرية الكلمة والرأي يكفلها الدستور والشرعة العالمية لحقوق الإنسان، والأَولى بالقضاء ان يركز على الارتكابات والفظائع موضع النقد والشكوى، بدلا من ملاحقة من يدافع عن حقوق المواطنين وعن القانون بحد ذاته".