حبيب زار بري: مصرف الإسكان بصدد التحضير لإطلاق قرض جديد بالليرة مخصَّص للترميم

أشار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الاسكان ​أنطوان حبيب​، عقب زيارته رئيس مجلس النّواب ​نبيه بري​ في عين التّينة، حيث جرى عرض لمشاريع المصرف والقروض الّتي يؤمٌنها للبنانيّين ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط، إلى "أنّه أبلغ برّي أنّ ​مصرف الإسكان​ في صدد التّحضير لإطلاق قرض جديد بالليرة اللّبنانيّة سيتمّ الإعلان عنه قريبًا، وهو قرض مخصٌَص للتّرميم من أجل مساعدة اللّبنانيّين ذوي الدّخل المحدود والمتوسّط في ترميم منازلهم؛ وحثّهم على البقاء في قراهم وضيَعهم ومُدنهم".

وأثنى برّي على "الجهود الّتي يبذلها مصرف الإسكان في سبيل دعم اللّبنانيّين، في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي تمرّ بها البلاد".