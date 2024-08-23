لقاء في منزل النائب سعد جرى خلاله معالجة سوء التفاهم الذي حصل في بلدة صبّاح

عقد لقاء في منزل النائب أسامة سعد في صيدا، في مشاركة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، النائبين السابقين أمل أبوزيد وسليم خوري، القنصل حامد أبوظهر، ممثل راعي ابرشية صيدا للموارنة المطران مارون العمار المونسنيور عبدو أبو كسم، عادل واكد وبسام العقاد ووليم نصر، وفاعليات صيداوية وجزينية، جرى خلاله معالجة سوء التفاهم الذي حصل مساء الأحد الفائت في بلدة صبّاح.
وشدد المجتمعون على "وحدة الصف بين أبناء المدينة والمنطقة، وتجاوز كل ما يسيئ إلى العيش الواحد الذي ميّز هذه المنطقة عن سواها من المناطق اللبنانية". واكدوا أن "كرامة كل مواطن، سواء كان من أبناء صيدا وأبناء جزين، هي من كرامة الآخر".
واشار البيان الى ان "جو من المحبة والاحترام المتبادل ساد الاجتماع، حيث تمت خلاله المصالحة بروح أخوية متجاوزين ما حصل".
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