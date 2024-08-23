أشغال على طريق عام خلدة- الشويفات قرب "سبوت مول" ويُعمل على تسهيل حركة المرور

أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بقيام "أشغال على طريق عام خلدة- الشويفات قرب "سبوت مول"، ودرّاج من مفرزة سير بعبدا في المكان لتسهيل حركة المرور".

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