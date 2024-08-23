ميقاتي بحث مع بوحبيب في الاتصالات الدبلوماسية للتجديد لليونيفيل والتقى وزيري العدل والشباب والرياضة

التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، وبحث معه في اخر الاتصالات الديبلوماسية المتعلقة بموضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل"،اضافة الى مواضيع ادارية تخص الوزارة. كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير العدل هنري خوري وعرض معه الاوضاع العامة وشؤون وزارة العدل. واستقبل ميقاتي، وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس الذي استأذنه بالسفر إلى الأردن على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع غير العادي لوزراء الشباب والرياضة العرب الذي سيعقد يوم الاربعاء في 28 اب في عمان برعاية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لاطلاق "الاستراتيجية العربية للشباب والامن والسلام".

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