رئيس الوزراء الهندي وصل إلى أوكرانيا في زيارة تاريخية

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (Narendra Modi) إلى كييف، في زيارة تاريخيّة إلى أوكرانيا، حيث سيجري محادثات مع الرّئيس فولوديمير زيلينسكي، يُتوقّع أن يدفع خلالها باتجاه حلّ لإنهاء الحرب مع روسيا.
وأشار مودي قبيل الزّيارة، إلى أنّه "لا يمكن حلّ أي مشكلة في ساحة المعركة"، مؤكّدًا أنّ الهند تدعم "الحوار والدّبلوماسيّة لإرساء السّلام والاستقرار في أقرب وقت". وأوضح أنّه يعتزم أن يناقش مع زيلينسكي "آفاق التوصّل إلى حلّ سلمي للنّزاع الدّائر في أوكرانيا"، وكذلك "تعميق الصّداقة بين الهند وأوكرانيا".
من جهته، ذكر زيلينسكي في وقت سابق، أنّ "من المتوقّع توقيع عدد من الوثائق"، خلال الاجتماع مع مودي.
مع الإشارة إلى أنّ مودي أوّل رئيس وزراء هندي يزور أوكرانيا. وكان قد زار بولندا أمس الخميس.
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