رئيس تايوان:على التايوانيين أن يتحدوا في مواجهة التهديد الصيني

اشار الرئيس التايواني لاي تشينغ تي، الى أن "على التايوانيين أن يتحدوا في مواجهة التهديد الصيني"، وذلك في الذكرى السادسة والستين للهجوم الصيني الدامي الذي استهدف جزيرة في الأرخبيل وجزراً صغيرة قريبة من الصين القارية.
وأكد خلال مأدبة شارك فيها قدامى المحاربين وعائلاتهم، أنه "يجب أن نكون مصممين على حماية تايوان، وأن نحذو حذو الجنود الذين واجهوا القصف".
ولفت الرئيس التايواني، الى أن "حاليا التهديد الذي تطرحه الصين على تايوان وبنغهو وكينمن وماتسو (الجزر الخاضعة لسيطرة تايبيه) لا يقل عما كان عليه في السنوات السابقة"، مضيفا أننا "إذا أردنا التصدي للتهديد الصيني في المستقبل علينا أن نتحد... لدينا هدف واحد فقط هو الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الديموقراطية".
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