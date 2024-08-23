سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي أنه "نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة". واكدت السرايا انها قصفت جنود وآليات الجيش الاسرائيلي المتوغلين جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.

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