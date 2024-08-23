ذكرت "وكالة الصّحافة الفرنسيّة- أ.ف.ب"، أنّ "عمليّات بحث تجري في أدغال ولاية شاشوينغساو في شرق تايلاند، بعد تحطّم طائرة سياحيّة الخميس، وعلى متنها تسعة أشخاص". وكانت الطّائرة الّتي أقلعت من بانكوك، في طريقها إلى ترات قرب الحدود مع كمبوديا.
في هذا الإطار، أشار حاكم الولاية شونلاتي يانغترونغ، في تصريح صحافي، إلى "أنّنا نحاول العثور على المفقودين، لكن نرجّح أن يكونوا قُتلوا جميعًا".
وذكرت وسائل إعلام محليّة أنّ الرّكاب هم أربعة تايلانديّين وخمسة صينيّين، بينهم طفلان في الثّانية عشرة والثّالثة عشرة. ويشارك أكثر من 300 عسكري ومتطوّع في أعمال البحث، فيما باشرت السّلطات التّحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر البحث عن تسعة مفقودين نتيجة تحطم طائرة سياحية في أدغال تايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.